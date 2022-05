Royal Mail : lourdement sanctionné après ses résultats

Royal Mail plonge de plus de 13% à Londres, après la publication par l'opérateur postal historique du Royaume Uni d'un profit opérationnel ajusté en croissance de 8% à 758 millions de livres pour l'exercice 2021-22, mais avec des perspectives ternes pour 2022-23.



'En supposant un accord salarial globalement conforme à l'offre actuelle, et en l'absence de perturbations sectorielles significatives', il juge le consensus actuel de 303 millions, 'dans la fourchette des résultats potentiels, avec un risque orienté à la baisse'.



Sur l'exercice écoulé, le groupe britannique a vu son chiffre d'affaires rester à peu près atone (+0,6%) à un peu plus de 12,7 milliards de livres, la croissance de 4,4% de sa division GLS ayant été contrebalancée par un recul de 1,6% pour l'activité classique de Royal Mail.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.