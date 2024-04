Royal Unibrew A/S est spécialisé dans la production et la commercialisation de bières et de boissons sans alcool. Le groupe propose également des boissons maltées et des boissons gazeuses, ainsi que du cidre. Les produits sont vendus notamment sous les marques Royal Beer, Lapin Kulta, Cido, Craft, Faxe Kondi, Ceres, Faxe, Original Long Drink, Là?pl?sis, Vitamalt, Mangali, Novelle, Nikoline, Kalnapilis, Egekilde, Supermalt, Polar Monkeys, Lorina, Shaker, Mokaï, LemonSoda, Nohrlund, Power Malt, Fonti di Crodo, CULT, etc. En 2023, Royal Unibrew A/S a vendu 14,1 millions d'hectolitres de boissons. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (29,3%), Finlande (24,4%), Norvège (12,4%), Pays Bas (3,1%) et autres (30,8%).

Secteur Brasseurs