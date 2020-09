Vopak : Jefferies relève son objectif de cours

18/09/2020 | 14:48

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Vopak avec un objectif de cours relevé de 56 à 58 euros, mettant en avant une valorisation 'de plus en plus attractive', combinée à un profil de risque amélioré avec l'expansion dans les terminaux industriels.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique de résultats s'infléchisse au second semestre 2020, avec un EBITDA estimé en hausse de 5%, et de 10% avant effet des cessions, après un déclin de 5% au premier semestre', indique le broker dans sa note sur le stockeur.



Il rehausse son estimation de BPA pour 2021 de 3% à 3,50 euros, un niveau supérieur de 10% au consensus et qui implique une progression de 22% en comparaison annuelle, 'reflétant une plus grande contribution estimée des nouvelles capacités'.



