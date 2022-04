Vopak : projet de terminal à Rotterdam pour l'hydrogène vert

Vopak indique avoir conclu un accord de coopération avec Gasunie et HES International (HES) pour développer ensemble un terminal d'importation d'ammoniac vert en tant que facteur de production d'hydrogène dans le port de Rotterdam.



'L'hydrogène vert est considéré comme un élément essentiel du futur mix énergétique renouvelable et sa demande augmente dans le secteur de l'énergie, des transports et de l'industrie pétrochimique, tant aux Pays-Bas qu'en Allemagne', explique-t-il.



Ce trimestre, les travaux seront entamés sur la conception de base de ce terminal d'importation, qui fonctionnera sur le Maasvlakte sous le nom de terminal ACE et sera opérationnel à partir de 2026.



