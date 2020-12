Vopak : rachat de terminaux de Dow finalisé

Vopak annonce que sa coentreprise à 50-50 avec un fonds de BlackRock a finalisé le rachat, auprès du chimiste Dow, de trois terminaux industriels majeurs sur la côte américaine du Golfe du Mexique, pour un montant de 620 millions de dollars.



Baptisée Vopak Industrial Infrastructure Americas, cette coentreprise disposera ainsi d'actifs à proximité de complexes de production de Dow et entrera dans des accords de long terme avec ce dernier pour des services de stockage et d'infrastructures.



Situés à Freeport (Texas), Saint-Charles et Plaquemine (Louisiane), ces trois terminaux représentent ensemble une capacité de 852.000 m3. Pour mémoire, le rachat de ces actifs a été annoncé le 14 septembre dernier.



