Vopak : vers une prise de 50% d'un terminal de GNL

Vopak fait part d'un accord de principe avec Gasunie par lequel Vopak fera l'acquisition de 50% d'EemsEnergyTerminal, transaction qui sera soumise à certaines conditions, dont des autorisations réglementaires, et devrait être finalisée au plus tard le 1er octobre 2023.



EemsEnergyTerminal est un terminal flottant d'importation de GNL situé à Eemshaven, aux Pays-Bas, développé par Gasunie en réponse aux incertitudes sur l'approvisionnement en gaz naturel et à la volonté de réduire la dépendance du pays au gaz russe.



