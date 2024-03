Royce Micro-Cap Trust, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est la croissance à long terme du capital, qu'il recherche en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés. Le Fonds investit principalement dans des titres de microcapitalisation. Il investit normalement au moins 80 % de son actif net dans des actions ordinaires et des actions privilégiées. En outre, dans des circonstances normales, au moins 40 % de ses actifs nets seront investis dans des titres de participation de sociétés. The Royce Investment Partners (Royce) est le conseiller en investissement du fonds.