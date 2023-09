Royce Value Trust, Inc. est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. La société investit principalement dans des titres de petite capitalisation. Les secteurs du portefeuille de la société comprennent l'industrie, les finances, les technologies de l'information, les matériaux, les soins de santé, la consommation discrétionnaire, l'énergie, les biens de consommation de base, l'immobilier et les services de communication. Le conseiller en placement de la Société est Royce & Associates, LP. Royce & Associates, LP exerce principalement ses activités sous le nom de Royce Investment Partners (Royce).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds