RPMGlobal Holdings Limited est une société basée en Australie dont l'objectif est de faire progresser l'industrie minière mondiale en fournissant des solutions logicielles. La société offre des services de technologie, de conseil minier et de développement professionnel pour aider les clients miniers à extraire plus de valeur à chaque étape du cycle de vie de l'exploitation minière. Les segments de la société comprennent la division des logiciels et la division des services consultatifs. La division Logiciels propose des offres de logiciels, y compris des services d'assistance (maintenance), de formation et de mise en œuvre aux sociétés minières. La division "conseil" fournit des services de conseil et d'expertise, qui couvrent l'analyse technique et économique et l'évaluation des activités et des ressources minières pour le compte de sociétés minières, d'institutions financières, de clients de sociétés minières, de bailleurs et de bailleurs potentiels de droits miniers à des sociétés minières, de ministères et d'agences gouvernementales et de fournisseurs de sociétés minières et de projets miniers. Elle fournit des produits et des services dans plus de 125 pays.

Secteur Logiciels