RPT Realty est une société d'investissement immobilier entièrement intégrée et autogérée. L'activité principale de la société est la propriété, la gestion, le réaménagement, le développement et l'exploitation de centres commerciaux. La société possède et exploite un portefeuille national de destinations commerciales en plein air, principalement situées sur les marchés américains. Ses centres commerciaux proposent des expériences de consommation diversifiées et adaptées au niveau local, qui reflètent le style de vie des communautés environnantes et répondent aux attentes modernes des partenaires commerciaux de la société. Le portefeuille immobilier de la société se compose d'environ 44 centres commerciaux détenus en propre, de 13 centres commerciaux détenus par l'intermédiaire de sa coentreprise de magasins d'alimentation, de 48 propriétés commerciales détenues par l'intermédiaire de sa coentreprise de location nette et d'une propriété commerciale de location nette, ce qui représente ensemble environ 15 millions de pieds carrés de surface locative brute. Elle exerce la quasi-totalité de ses activités par l'intermédiaire de sa société d'exploitation, RPT Realty, L.P.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial