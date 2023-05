Le Groupe RS a de nombreux leviers à actionner selon Liberum

(Alliance News) - RS Group PLC pourrait être confronté à des tensions sur les marges au cours de l'exercice à venir, mais les analystes de Liberum pensent que ses antécédents démontrent qu'il s'agit d'une entreprise avec "de nombreux leviers à actionner".

"Chaque ligne du compte de résultat recèle un potentiel de hausse à long terme", estime le courtier.

Mardi dernier, le distributeur de produits industriels et électroniques basé à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 17% à 2,98 milliards de livres sterling, contre 2,55 milliards de livres sterling l'année précédente, citant une forte croissance de ses gammes de produits industriels dans les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Asie-Pacifique.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 383,0 millions de livres sterling, soit une hausse de 24 % par rapport aux 308,8 millions de livres sterling de l'exercice 2022.

Liberum a réduit de 3 % ses prévisions de bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice 2024 sur la base de ces chiffres, mais reste en avance d'environ 4 % sur ses prévisions.

Le broker souligne que la contribution de l'acquisition de Distrelec a été compensée par une hypothèse de ventes à périmètre constant plus prudente.

Liberum pense que la direction pourrait agir sur les coûts, mais en temps utile, l'accent est mis sur la poursuite des investissements dans le personnel et l'infrastructure afin de soutenir la croissance à long terme.

Le courtier a réduit son objectif de prix de 1 470 pence à 1 460 pence, tout en conservant une note d'achat.

"Il est encore tôt pour le nouveau PDG, Simon Pryce, mais il a réitéré les objectifs de longue date de croissance organique du chiffre d'affaires à plus de 2 fois le marché", a déclaré Liberum.

"L'accent sera mis sur la priorité à donner aux initiatives stratégiques et sur l'amélioration de l'exécution.

"La stratégie a été bien définie et nous ne voyons aucun besoin de changement", a déclaré Liberum.

Les actions de RS Group ont augmenté de 1,0 % à 805,40 pence à Londres vendredi.

