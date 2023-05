Le Groupe RS annonce une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel

(Alliance News) - RS Group PLC a déclaré mardi avoir réalisé une performance annuelle "solide", avec une croissance des revenus et des bénéfices malgré une "toile de fond macroéconomique difficile".

Le distributeur de produits industriels et électroniques basé à Londres a déclaré que les revenus pour l'année se terminant le 31 mars ont augmenté de 17% à 2,98 milliards de livres sterling, contre 2,55 milliards de livres sterling l'année précédente, citant une forte croissance de ses gammes de produits industriels dans les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Asie-Pacifique.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 383 millions de livres sterling, soit une hausse de 24 % par rapport aux 308,8 millions de livres sterling de l'exercice 2022.

RS Group a proposé un dividende final de 13,7 pence par action, en hausse de 18 % par rapport à 11,6 pence l'année précédente, ce qui porte le dividende total proposé à 20,9 pence par action, soit une augmentation de 16 % par rapport à 18,0 pence par action l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, le groupe RS a déclaré que les transactions des sept premières semaines de l'exercice 2024 ont été affectées par un ralentissement de la croissance industrielle. Cependant, la société a déclaré qu'elle restait à l'aise avec les attentes de bénéfices du consensus du marché pour l'exercice 2024, à savoir 930 millions de livres sterling pour le bénéfice d'exploitation ajusté et 379 millions de livres sterling pour le bénéfice avant impôts ajusté. Le groupe RS s'attend à ce que sa performance soit davantage pondérée par le second semestre de l'exercice.

Le directeur général Simon Pryce a déclaré : "RS a réalisé une solide performance en 2022/23 malgré un contexte macroéconomique plus difficile au second semestre. Cela reflète nos initiatives d'excellence opérationnelle en cours, notre mix géographique, industriel et de produits, la disponibilité des stocks et des prix élevés."

Les actions de RS Group étaient en baisse de 3,2 % à 825,20 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.