RS Group plc est le 1er distributeur mondial de produits électroniques et industriels destinés notamment aux secteurs de la fabrication d'équipements d'origine, des services commerciaux et financiers, de l'électronique, des procédés de fabrication, du transport, de la défense, de l'énergie et des services publics. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - produits d'automatisation et de contrôle industriels (39%) ; - services de maintenance et de réparation (24%) ; - produits et composants électroniques (23%) : semi-conducteurs, produits électromécaniques, produits d'interconnexion, etc. ; - systèmes mécaniques et d'énergie hydraulique (5%) ; - équipements et outils de sécurité et de protection (4%) ; - produits informatiques monocartes (1%) ; - autres (4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (59,3%), Amériques (31,7%) et Asie-Pacifique (9%).

Secteur Equipements et pièces électroniques