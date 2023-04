Offres possibles pour Network International, John Wood

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont augmenté lundi, suivant les actions asiatiques dans le vert.

Le dollar a renforcé ses gains de vendredi, après que les résultats largement positifs des banques américaines aient modifié les perspectives d'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

"Alors que les perturbations causées par l'effondrement de SVB ont créé quelques vagues dans l'économie américaine au mois de mars, la forte hausse des rendements à deux ans et l'évaluation optimiste de l'économie américaine à partir des chiffres bancaires du premier trimestre de vendredi ont amené les marchés à réduire leurs paris sur le nombre de réductions de taux possibles d'ici la fin de l'année, qui avaient commencé à être pris en compte par les marchés au début de la semaine dernière", a déclaré Michael Hewson de CMC.

Il y aura d'autres résultats des banques américaines cette semaine, avec Goldman Sachs et Bank of America mardi.

Au Royaume-Uni, Network International et John Wood ont fait le point sur les offres de rachat potentielles, tandis que QinetiQ s'attend désormais à une meilleure performance annuelle après un quatrième trimestre solide.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 19,5 points, soit 0,3 %, à 7 891,41

----------

Hang Seng : en hausse de 1,2% à 20 677,10

Nikkei 225 : en hausse de 0,1% à 28 532,22

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3 % à 7 379,80

----------

DJIA : clôture en baisse de 143,22 points, 0,4%, à 33 886,47

S&P 500 : clôture en baisse de 0,2% à 4 137,64

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,4% à 12 123,47

----------

EUR : ferme à 1,0992 USD (1,0987 USD)

GBP : faible à 1,2420 USD (1,2427 USD)

USD : en hausse à 133,93 JPY (133,68 JPY)

Or : en hausse à 2 012,01 USD l'once (1 997,18 USD)

(Brent : en baisse à 86,26 USD le baril (86,42 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

Royaume-Uni Le sous-gouverneur de la BoE, Jon Cunliffe, prend la parole.

10:00 EDT Indice NAHB du marché immobilier américain

12:00 EDT Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, prend la parole.

----------

L'ancien président américain Bill Clinton se joindra à d'autres dirigeants politiques de l'époque du processus de paix en Irlande du Nord lors d'une grande conférence commémorant l'accord du Vendredi saint. L'ancien premier ministre Tony Blair et l'ancien taoiseach Bertie Ahern participeront également à cet événement de trois jours à l'université Queen's de Belfast, 25 ans après l'accord historique. Le sénateur George Mitchell, qui a présidé les négociations de paix en 1998, y participera également. L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton accueille la conférence dans le cadre de ses fonctions de chancelière de la Queen's University. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Taoiseach irlandais Leo Varadkar devraient y participer plus tard dans la semaine.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

RBC relève RS Group à "outperform" ("sector perform") - objectif 1000 pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

AstraZeneca a déclaré qu'un essai de phase 3 a montré que son traitement Imfinzi, en association avec une chimiothérapie néoadjuvante avant la chirurgie et en tant que monothérapie adjuvante après la chirurgie, a donné des résultats positifs dans le cancer du poumon non à petites cellules. L'entreprise pharmaceutique a déclaré que l'essai de phase 3 Aegean a montré que l'association d'Imfinzi a conduit à une "amélioration statistiquement significative et cliniquement significative" de la survie sans événement par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante seule, suivie d'une chirurgie, pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules résécable à un stade précoce.

----------

Barclays devrait supprimer plus de 100 postes dans ses banques d'investissement, selon un rapport de Sky News dimanche dernier. Cette décision intervient dans un contexte de baisse du nombre de transactions et d'introductions en bourse, a indiqué Sky. Il s'agirait de la deuxième série de licenciements en moins de six mois, note Sky, étant donné qu'en novembre dernier, Barclays aurait supprimé environ 200 emplois dans sa banque d'investissement.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Network International Holdings a confirmé avoir reçu une proposition de rachat non contraignante de la part de la société de capital-investissement CVC Capital Partners et de l'investisseur spécialisé dans la technologie Francisco Partners Funds. Le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré que la proposition portait sur un montant possible de 387 pence par action en numéraire. Cette proposition représenterait une prime de 27 % par rapport au cours de clôture de vendredi, qui était de 304,05 pence. La nouvelle proposition fait suite à une série de propositions antérieures qui ont été rejetées, a noté Network. Le conseil d'administration serait prêt à recommander l'offre aux actionnaires, si une offre ferme était proposée. Le consortium a maintenant jusqu'au 11 mai pour annoncer son intention ferme de proposer une offre ou pour se retirer du processus de reprise.

----------

La société d'ingénierie et de conseil John Wood, spécialisée dans le secteur de l'énergie, a déclaré qu'elle était en pourparlers avec Apollo Management Holding LP au sujet de sa dernière proposition de rachat, à savoir 240 pence par action. Apollo avait annoncé sa cinquième proposition au début du mois d'avril. "Après avoir évalué tous les facteurs pertinents, en particulier les commentaires des actionnaires de Wood, le conseil d'administration a décidé de s'engager avec Apollo pour voir si une proposition ferme peut être faite aux mêmes conditions financières que la proposition finale", a expliqué la société. Il va maintenant donner à Apollo l'accès aux documents relatifs à la diligence raisonnable et a accepté de prolonger jusqu'au 17 mai le délai de mise en vente ou de fermeture pour Apollo. Les actions de John Wood ont clôturé à 210,50 pence vendredi.

----------

QinetiQ a fait état d'une "solide performance opérationnelle" au cours de son dernier trimestre au 31 mars. L'entreprise de technologie de défense s'attend maintenant à ce que les résultats annuels soient supérieurs à ses prévisions précédentes, et à ce qu'ils se situent dans la partie supérieure des attentes du marché. Les prises de commandes annuelles ont augmenté de 40 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de plus de 1,7 milliard de livres sterling, et le bénéfice d'exploitation sous-jacent devrait être d'"au moins" 175 millions de livres sterling. QinetiQ a également indiqué que l'intégration de ses récentes acquisitions, Avantus et Air Affairs, progressait bien.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

RTW Venture Fund a indiqué que sa principale participation, Prometheus Biosciences, a été acquise par Merck par l'intermédiaire d'une filiale. Merck a acheté la société de biotechnologie californienne pour près de 10,8 milliards d'USD, soit 200 USD en espèces. Le cours de l'action de Prometheus était de 114,01 USD à la clôture de la bourse de New York vendredi, ce qui représente une prime de 75 %. RTW a déclaré que Prometheus représentait environ 15 % de sa valeur d'actif net à la fin du mois de mars. "En tant que telle, la société s'attend à ce que cela se traduise par une augmentation significative de la valeur nette d'inventaire", a-t-elle déclaré. Prometheus développe un traitement pour les maladies auto-immunes, y compris la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, appelé PRA023.

----------

La société de diagnostic médical Omega Diagnostics a déclaré qu'elle s'attendait à un revenu annuel de 7,5 millions de livres sterling provenant des activités poursuivies pour l'année se terminant le 31 mars, en baisse par rapport aux 8,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Ce chiffre est conforme aux prévisions formulées en janvier. En raison de rendements de production "inférieurs aux prévisions" et de l'augmentation du coût des matières premières, la perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s'élever à environ 2 millions de livres sterling. L'entreprise a indiqué que son différend avec le Department of Health & Social Care se poursuivait au sujet d'un paiement de 2,5 millions de livres sterling lié aux tests de débit latéral du Covid-19. Une réunion de médiation formelle est prévue à la fin du mois. "Il n'est pas clair quel sera le résultat de cette réunion ou si le résultat sera divulgué en raison d'accords de confidentialité", a déclaré Omega.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.