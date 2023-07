(Alliance News) - RS Group PLC a blâmé jeudi la faiblesse du marché de l'électronique, ainsi qu'un environnement macroéconomique généralement médiocre, pour la baisse de ses revenus au cours du dernier trimestre.

Le distributeur de produits industriels et électroniques basé à Londres a annoncé une baisse de 7% de son chiffre d'affaires annuel à périmètre constant au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 juin, le premier trimestre financier de RS Group, par rapport à une croissance de 18% du chiffre d'affaires à périmètre constant au cours du même trimestre de l'année précédente.

Le groupe RS a attribué cette situation à un "environnement plus difficile", comme l'indique la détérioration des indices des directeurs d'achat, la persistance d'un marché de l'électronique difficile et l'affaiblissement du marché industriel.

Au niveau régional, le commerce dans les Amériques, ainsi qu'en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a été légèrement plus faible que prévu au cours du trimestre. Le chiffre d'affaires à périmètre constant pour les Amériques a chuté de 13 %, contre une croissance de 24 % l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires de la région EMEA a baissé de 3 %, contre une croissance de 16 % l'année précédente. En Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires a baissé de 19 % sur la même base, contre une croissance de 13 % l'année précédente.

"Le chiffre d'affaires du trimestre a été légèrement inférieur aux prévisions, reflétant un contexte macroéconomique plus difficile et des données de comparaison difficiles", a déclaré Simon Pryce, directeur général de la société.

Néanmoins optimiste, M. Pryce a ajouté : "Nous réagissons bien à cet environnement commercial plus difficile en nous concentrant davantage et en gérant efficacement notre base de coûts tout en continuant à faire des investissements stratégiques pour l'avenir. Je suis confiant dans la stratégie de RS et dans l'ampleur des opportunités qui s'offrent à nous, car nous continuons à positionner le groupe de manière à ce qu'il crée de la valeur à long terme et tout au long du cycle pour nos parties prenantes".

Jeudi, le groupe RS a annoncé séparément la nomination de Kate Ringrose au poste de directeur financier.

Mme Ringrose rejoindra RS le 2 octobre. Elle était directrice financière chez Centrica PLC jusqu'à la fin du mois de février de cette année, après avoir travaillé pendant près de 20 ans chez le propriétaire de British Gas.

M. Pryce a déclaré à propos de cette nomination : "Kate a fait ses preuves en tant que directrice financière au sein du FTSE 100, et elle a l'expérience de la direction d'organisations très performantes qui améliorent la résilience de l'entreprise, favorisent l'excellence opérationnelle et accélèrent la croissance stratégique".

Les actions de RS Group se négociaient en légère hausse à 760,20 pence chacune à Londres jeudi matin.

