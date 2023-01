RS achève la reprise du distributeur mexicain de produits d'automatisation Risoul

(Alliance News) - RS Group PLC a annoncé mercredi qu'il avait finalisé l'acquisition de Risoul y Cia SA de CV, dont RS avait déclaré en août qu'elle se faisait pour une contrepartie en espèces de 275 millions USD, sans espèces ni dettes.

RS, un distributeur de produits industriels et électroniques basé à Londres, a déclaré en août qu'il achetait Risoul, un distributeur familial de solutions de produits et de services industriels et d'automatisation au Mexique, afin de renforcer sa position dans le pays.

Pour l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre 2021, Risoul a généré des revenus de 166 millions USD et un bénéfice avant intérêts et impôts de 19 millions USD.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

