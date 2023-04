RS annonce une hausse de son bénéfice, mais la croissance de son chiffre d'affaires ralentit au dernier trimestre

(Alliance News) - RS Group PLC a déclaré mercredi qu'il prévoyait un bénéfice annuel légèrement supérieur aux attentes du consensus et un chiffre d'affaires conforme aux estimations.

Le distributeur de produits industriels et électroniques basé à Londres a toutefois noté un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Les actions se sont négociées en baisse de 2,9 % à 868,80 pence l'unité, ce qui en fait le plus mauvais élève du FTSE 100.

Pour l'exercice clos le 31 mars, RS a déclaré avoir enregistré une croissance de 10 % de son chiffre d'affaires à données comparables. La croissance a été de 12 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et de 11 % dans les Amériques. Le chiffre d'affaires à données comparables dans la région Asie-Pacifique a toutefois baissé de 1 %.

Pour le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires comparable du groupe a progressé de 1 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 8 % enregistrée au troisième trimestre, et de 15 % et 18 % au deuxième et au premier trimestre, respectivement.

Le directeur financier, David Egan, a déclaré : "Une exécution efficace et le travail acharné, l'enthousiasme et la passion de nos collaborateurs ont conduit à une très bonne performance en 2022/23 et nous prévoyons que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'année entière sera légèrement supérieur aux attentes du consensus."

Elle a déclaré que le consensus sur le bénéfice d'exploitation ajusté s'élève à 382,0 millions de livres sterling, ce qui, s'il est atteint, représenterait une croissance de 19 % par rapport aux 320,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le consensus pour les recettes est de 2,99 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 2,55 milliards de livres sterling de l'exercice précédent. Le consensus sur le bénéfice avant impôt ajusté est de 373 millions de livres sterling, soit une augmentation de 19 % par rapport aux 313,8 millions de livres sterling.

En outre, la société a indiqué que la société Risoul y Cia SA, récemment acquise au Mexique, "réalisait de bonnes affaires" et que l'intégration progressait bien. RS a acheté le distributeur familial de produits industriels et d'automatisation et de solutions de services au Mexique pour 275 millions de dollars au début de l'année.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.