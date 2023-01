RS s'attend à ce que le bénéfice annuel se situe dans la partie supérieure du consensus

(Alliance News) - RS Group PLC a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que son résultat annuel se situe dans le haut du consensus, car le fournisseur de produits industriels et électroniques se remet d'un "contexte économique plus difficile et de fortes comparaisons".

RS, un distributeur de produits industriels et électroniques basé à Londres, a déclaré que le chiffre d'affaires à périmètre constant a augmenté de 8 % en glissement annuel au cours du troisième trimestre clos le 31 décembre.

La croissance a ralenti par rapport aux 15 % du deuxième trimestre et aux 18 % du premier. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires à périmètre constant est en hausse de 14 %.

Dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, les revenus comparables ont augmenté de 12 % en glissement annuel au troisième trimestre.

Le président-directeur général David Egan a déclaré : "Notre proposition différenciée continue de trouver un écho alors que nous augmentons notre part de marché auprès de notre clientèle industrielle de base, en donnant la priorité à nos efforts là où nous pouvons apporter la plus grande valeur ajoutée. Nous avons continué à surpasser les performances grâce à la force de notre personnel hautement performant qui se concentre entièrement sur la réalisation de notre stratégie. Le contrôle rigoureux de nos prix, de nos coûts et de nos stocks indique que notre bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situera dans la partie supérieure des estimations du consensus."

Le consensus sur le chiffre d'affaires va de 2,71 milliards de GBP à 3,04 milliards de GBP. Le consensus sur le bénéfice avant impôt ajusté va de 350,4 millions GBP à 374,9 millions GBP. Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,55 milliards GBP, soit une hausse de 28 % par rapport aux 2,00 milliards GBP de l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt ajusté s'est élevé à 313,8 millions GBP, soit une hausse de 73 % par rapport aux 181,7 millions GBP.

RS a ajouté : "Nous continuons à être conscients d'un contexte plus difficile, mais nous restons confiants dans la force de notre personnel et de notre proposition différenciée."

La semaine dernière, la société du FTSE-100 a finalisé l'acquisition de Risoul y Cia SA de CV, dont RS a déclaré en août qu'elle se faisait pour une contrepartie en espèces de 275 millions USD sur une base sans espèces et sans dette. Risoul est une entreprise familiale qui distribue des produits et des services industriels et d'automatisation au Mexique.

Les actions étaient en baisse de 1,7% à 937,50 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.