(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Brand Architekts Group PLC - Entreprise londonienne de marques concurrentes dans le secteur de la beauté - annonce une baisse de son chiffre d'affaires au cours des six mois précédant le 31 décembre à 8,7 millions de livres sterling, contre 10,6 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt est passée de 1,8 million de livres sterling à 800 000 livres sterling. La perte de base par action s'est élevée à 2,6 pence, contre 6,1 pence. La société explique que la baisse des ventes est due à un affaiblissement de la catégorie des autobronzants et à une réduction des ventes de marques abandonnées. Il note également que la réduction du chiffre d'affaires reflète la stratégie planifiée visant à abandonner les marques peu performantes et moins rentables et à se concentrer sur des marques moins nombreuses, plus importantes et permettant d'accroître les marges. Les conditions commerciales restent "difficiles".

Goldplat PLC - Mineur et producteur d'or basé à Londres - déclare que le revenu pour les six mois jusqu'au 31 décembre était de 37,4 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 20,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Mais le bénéfice avant impôt est tombé de 2,5 millions de GBP à 1,6 million de GBP, le coût des ventes ayant presque doublé, passant de 16,7 millions de GBP à 32,9 millions de GBP. Le bénéfice dilué par action est passé de 1,02 pence à 0,70 pence. Les revenus des opérations de récupération au Ghana ont plus que doublé, tandis que les opérations en Afrique du Sud ont enregistré une baisse de 9 %.

Leeds Group PLC - Société de fabrication de textiles basée dans le West Yorkshire, Angleterre - Conclut un accord de prêt de 2,0 millions d'euros avec Bronsstadet AB, une société contrôlée par Peter Gyllenhammar, un actionnaire important, et CA Fastigheter AB, une société contrôlée par Johan Claesson, un directeur non exécutif. Elle explique que cette somme sera utilisée comme prêt-relais pour payer intégralement une garantie de prêt à la KSK Bank de 1,1 million d'euros et un impôt à la source de 0,8 million d'euros. En outre, la vente d'Hemmers devrait être finalisée mardi.

Supernova Digital Assets PLC - cherche à identifier des opportunités d'investissement et de création d'entreprises dans l'écosystème Solana et des crypto-monnaies - déclare une perte avant impôts de 7 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 octobre, contre une perte de 2 millions de livres sterling l'année précédente. Aucun revenu. Perte sur la cession d'investissements de 3,8 millions de livres sterling, contre zéro l'année précédente. La perte diluée par action passe de 0,16 pence à 0,58 pence. Au cours de l'année, l'entreprise a décidé de se concentrer sur l'écosystème des crypto-monnaies Solana. Elle estime qu'il existe des possibilités considérables d'accroître la valeur de l'entreprise.

Henry Boot PLC - Promoteur immobilier basé à Sheffield, en Angleterre - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre est passé de 341,1 millions de livres sterling à 359,4 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt chute de 18 %, passant de 45,6 millions de GBP à 37,3 millions de GBP. Augmentation de 10 % du dividende final, qui passe de 4,00 pence à 4,40 pence par action ; le dividende total s'élève à 7,33 pence, contre 6,66 pence. Les incertitudes et les retards en matière de planification continuent de poser problème. Le directeur général Tim Roberts déclare : "Nous ne sommes pas à l'abri des défis que l'économie britannique pose à l'environnement commercial à court terme et, comme nous l'avons déjà signalé, nous nous attendons à un décalage dans les performances au cours de l'année à venir. Toutefois, les perspectives en matière d'inflation et de taux d'intérêt s'améliorent et nous commençons à avoir l'impression que l'économie britannique a franchi un cap, les récentes réductions des taux hypothécaires laissant présager un avenir plus radieux."

RTC Group PLC - Société de recrutement basée à Londres - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre est passé de 71,9 millions de livres sterling à 98,8 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt passe de 455 000 GBP à 2,5 millions GBP. La valeur nette d'inventaire par action passe de 41 pence à 54 pence, le dividende final est de 4,5 pence contre zéro l'année précédente, ce qui porte le dividende total à 5,5 pence contre zéro. Le président-directeur général, Andy Pendlebury, déclare : "Toutes les filiales ont réalisé des performances exceptionnelles, ce qui, compte tenu des difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises du secteur du recrutement, rassure nos actionnaires sur le fait que notre modèle d'entreprise permet de générer des revenus durables et de réaliser des bénéfices dans chacun de nos secteurs de marché".

Ocean Harvest Technology Group PLC - Producteur d'ingrédients à base d'algues pour l'alimentation animale basé à Theale, en Angleterre - Le chiffre d'affaires passe de 3,0 millions de livres sterling à 3,4 millions de livres sterling. Mais la perte avant impôt se creuse, passant de 2,9 millions de GBP à 3,5 millions de GBP, en raison des frais d'introduction en bourse de 763 000 GBP. Les perspectives pour 2024 sont jugées solides, avec une croissance des ventes attendue de la part d'un certain nombre de canaux.

Lexington Gold Ltd - société d'exploration et de développement aurifère - Fournit une mise à jour opérationnelle sur ses programmes de forage au projet Jennings-Pioneer aux Etats-Unis et au projet Bothaville en Afrique du Sud. Les activités de forage au diamant à Jennings-Pioneer ont commencé et devraient durer environ un mois. Le programme de forage vise la minéralisation aurifère adjacente à la mine à ciel ouvert Barite Hill Main. En Afrique du Sud, les activités de forage de States ont été menées à bien sur un total de 2 355 m, comprenant quatre trous mères et cinq déviations. Les observations initiales indiquent la présence potentielle de minéralisation dans trois des trous mères, indique la société.

Gore Street Energy Storage Fund PLC - investisseur dans des projets de stockage d'énergie à l'échelle de l'utilité - Augmente sa base d'actifs irlandais en achetant les 49% restants dans deux projets irlandais existants ainsi que l'ajout du projet Mucklagh, un actif de 75 mégawatts en République d'Irlande. Le montant total des transactions a été réglé par l'émission de 9,7 actions à 111,0 pence chacune. Les deux projets concernés sont Porterstown, un actif de 90 MW, et Kilmannock, un actif en construction de 120 MW.

Oriole Resources PLC - Explorateur d'or et de métaux de base axé sur l'Afrique de l'Ouest - Mise à jour du projet d'or orogénique Bibemi au Cameroun, détenu à 82 %. L'interprétation des données géophysiques issues de l'estimation des ressources minérales a permis d'identifier huit cibles ponctuelles et six cibles allongées dans la zone de levé. Les cibles allongées sont parallèles aux zones de cisaillement connues et représentent en grande partie des zones non testées le long des tendances de minéralisation connues. Un forage supplémentaire de 2 500 mètres en 25 trous a été planifié, principalement pour tester deux zones. La mobilisation de l'équipement de forage est en cours et le programme de forage au diamant de la phase 5 devrait commencer au deuxième trimestre 2024.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

