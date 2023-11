RTC Group Plc est une entreprise de recrutement. La société se concentre sur le recrutement de cols blancs et de cols bleus, en fournissant de la main-d'œuvre temporaire et permanente à un large éventail d'industries et de clients, tant sur les marchés nationaux qu'internationaux. Ses segments comprennent le recrutement et les services centraux. Grâce à ses marques Ganymede et ATA, la société propose une large gamme de services de recrutement au Royaume-Uni. Ganymede est spécialisée dans le recrutement de talents techniques et d'ingénierie et dans la fourniture de solutions complètes en matière de main-d'œuvre pour aider à construire et à entretenir les infrastructures et les transports pour une série de clients britanniques. Elle propose des solutions aux secteurs du rail, de l'énergie, de la construction, des autoroutes et des transports. ATA Recruitment propose des solutions de recrutement technique aux secteurs de la fabrication, de l'ingénierie et de la technologie. À l'échelle internationale, grâce à sa marque GSS, l'entreprise recrute dans un large éventail de disciplines et de compétences, depuis les opérateurs et les superviseurs jusqu'aux cadres supérieurs.