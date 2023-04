8,87 millions de téléspectateurs pour le 'Tatort' de Dortmund

BERLIN (dpa-AFX) - Le "Tatort" de Dortmund a dominé le programme télévisé dimanche soir. L'affaire "Love is pain" avec Jörg Hartmann, Stefanie Reinsperger et Rick Okon a attiré 8,87 millions (29,7%) sur la première chaîne à partir de 20h15. La deuxième chaîne diffusait le mélodrame médical "Dr. Nice" avec Patrick Kalupa, qui a été regardé par 5,38 millions de personnes (18,0%).

Sur Sat.1, le film de super-héros "Aquaman" avec Jason Momoa et Amber Heard a attiré 1,72 million de téléspectateurs (6,6%). RTL proposait le thriller d'action "London Has Fallen" avec Gerard Butler et Morgan Freeman - 1,59 million (5,5 pour cent) l'ont regardé. Le duel de cuisine de Vox "Grill den Henssler" a attiré 1,34 million de téléspectateurs (5,8 %). L'émission de ProSieben "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars ?" a attiré 690 000 personnes (2,5 %).

Kabel eins a diffusé le documentaire professionnel "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" - 640 000 personnes (2,2 pour cent) y ont assisté. Sur RTLzwei, la comédie d'horreur "Chair de poule" avec Jack Black, Dylan Minnette et Odeya Rush a attiré 490 000 téléspectateurs (1,7%)./bok/DP/men