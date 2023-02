Axel Springer augmente les bénéfices des journaux allemands grâce à la croissance des revenus et aux suppressions d'emplois

La société n'a pas donné de chiffre précis quant au nombre d'emplois qui seraient touchés par la réorganisation. Elle a déclaré que les réductions viseraient principalement à contourner les licenciements créés par l'utilisation de la technologie et qu'elle essayait d'éviter les licenciements involontaires.

"La production journalistique devient un sous-produit, de plus en plus soutenu techniquement et automatisé", a déclaré le directeur général Mathias Doepfner dans un communiqué.

"Cela signifie une réorganisation des salles de rédaction et un déplacement du personnel et des coûts. Il est essentiel de comprendre ce changement pour assurer la viabilité future d'une maison d'édition", a-t-il ajouté.

Doepfner a justifié l'objectif en disant que Bild et Welt se retrouveraient dans une "situation dangereuse" dans quelques années si rien n'était fait.

Axel Springer est présent dans plus de 40 pays et possède les journaux allemands Bild et Welt ainsi que le site d'information en langue anglaise Politico, qu'il a acquis en octobre 2021.

L'entreprise a son siège à Berlin et emploie plus de 16 000 personnes dans le monde.

(1 $ = 0,9427 euros)