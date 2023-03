Bertelsmann reçoit les premières offres pour les magazines Gruner+Jahr

HAMBOURG/GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Dans son projet de vente de nombreux magazines autour de l'éditeur hambourgeois Gruner+Jahr, la maison mère Bertelsmann a reçu les premières offres. Le président du groupe, Thomas Rabe, a déclaré jeudi à l'agence de presse allemande : "Le processus de vente est lancé. Nous avons reçu les premières offres cette semaine". Rabe a ajouté : "Nous allons maintenant examiner ces offres et approcher les soumissionnaires. J'ai bon espoir que nous puissions conclure le processus de vente pour l'essentiel d'ici l'été".

En février, le groupe de médias RTL Deutschland, qui avait repris la division magazines de G+J pour l'année 2022, avait annoncé la fin de plus de 20 magazines après un examen du portefeuille. En outre, plusieurs magazines doivent être vendus. Au total, environ 700 des 1900 postes seraient supprimés. RTL veut se concentrer sur des marques clés comme "Stern" ou "Geo" et y investir dans le numérique. RTL espère des synergies entre les deux entreprises. G+J et RTL font partie du portefeuille de Bertelsmann à Gütersloh.

Le président du groupe, M. Rabe, a déclaré : "Nous avons signé le plan social cette semaine. Nous nous sommes mis d'accord avec les comités d'entreprise sur les conditions". Selon Rabe, une réunion du personnel a eu lieu le même jour.

En ce qui concerne les suppressions de titres prévues, il est prévu de discuter de la feuille de route avec le comité d'entreprise dans les semaines à venir et d'élaborer en détail les plans d'investissement. "Il sera alors de plus en plus clair dans quelle direction nous allons", a déclaré Rabe./rin/DP/mis