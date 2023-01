Cotes d'audience TV/8,30 millions : Top audience pour le commissaire de télévision Mariele Millowitsch

BERLIN (dpa-AFX) - La ZDF a largement distancé les autres chaînes mercredi soir avec le polar "Marie Brand et les femmes d'honneur". 8,30 millions de téléspectateurs (29,3 %) ont regardé le film avec Mariele Millowitsch et Hinnerk Schönemann à partir de 20h15. Cette fois, l'enquêtrice de télévision Marie Brand est confrontée à un cadavre sur un chantier.

3,73 millions de personnes (16,4 %) ont passé la soirée avec le quiz de Günther Jauch sur RTL "Qui veut gagner des millions ? La première chaîne a diffusé le biopic "Green Book - Une amitié particulière" avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali et Linda Cardellini et a atteint 2,26 millions (8,2 pour cent).

L'émission comique de Sat.1 "Die besten Comedians Deutschlands" a attiré 1,54 million (6,2 pour cent). ProSieben a programmé le drame de guerre américain "Midway - Pour la liberté" avec Luke Evans, Patrick Wilson et Mandy Moore - 1,38 million (5,3 pour cent) ont voulu le voir.

Sur Kabel eins, le thriller "Les rivières pourpres" avec Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Farès - le long métrage a attiré 710 000 téléspectateurs (2,6%). Le film policier régional "Wilsberg : Schutzengel" avec Leonard Lansink et Oliver Korittke a intéressé 630 000 personnes (2,2 pour cent) sur ZDFneo. Vox a programmé la série policière américaine "Bones - Die Knochenjägerin" avec Emily Deschanel et David Boreanaz - 610 000 hommes et femmes (2,1 pour cent) ont suivi la série à l'écran. La comédie "How to Be Single" avec Dakota Johnson, Rebel Wilson et Alison Brie a attiré 490 000 téléspectateurs et téléspectatrices sur RTLzwei (1,8 pour cent)./bok/DP/ngu