Cotes d'audience TV : Sebastian Lege remporte la victoire avec 'Tricks der Asia-Restaurant' (Les astuces des restaurants asiatiques)

BERLIN (dpa-AFX) - Des rouleaux de printemps fabriqués en masse et à bas prix en Chine et vendus ici réchauffés dans un restaurant asiatique avec une marge bénéficiaire importante ; ou encore de la viande de canard ramollie à l'extrême et apparemment améliorée par une couche croustillante : La série de reportages sur l'alimentation et les consommateurs "Les astuces des restaurants asiatiques - Sebastian Lege dévoile" de la série "ZDFbesser" a remporté la palme de l'audience en prime time mardi soir. Le documentaire a réuni en moyenne 4,00 millions de téléspectateurs (14,9 de part de marché à partir de 20h15).

L'émission spéciale "RTL Aktuell Spezial : Der Fall Luise - Wenn Kinder töten Kinder" a attiré en moyenne 2,96 millions de téléspectateurs (11,0%), puis le thriller d'action "Einsatz in den Alpen" a réuni 1,94 million de téléspectateurs (8,0%) à partir de 20h30.

L'épisode 6 de la série autrichienne "Tage, die es nicht gab gab" avec Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat, Franziska Hackl et Jutta Speidel a attiré en moyenne 2,57 millions de téléspectateurs (9,6%), soit 150 000 de plus que la semaine précédente. Le 1004e épisode du feuilleton hospitalier "In aller Freundschaft" a été suivi par 3,85 millions de téléspectateurs (15,3 %) à partir de 21h05.

Derrière, ZDFneo et la rediffusion de la série policière "München Mord : Was vom Leben übrig bleibt" ont attiré 1,66 million de téléspectateurs (6,3 %), tout comme Sat.1 et la série policière "Navy CIS" avec 1,39 million (5,2 %).

Kabel eins avec le thriller américain "Un plan risqué" et RTLzwei avec le reportage social "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ont chacun attiré 980 000 téléspectateurs, Kabel eins enregistrant 4,0% en raison de sa durée plus longue et RTLzwei 3,7%.

Le nouveau show musical de Vox "Song Clash" a attiré 700 000 téléspectateurs pour sa première édition (2,7%) et le cinquième épisode du docu-fiction sur les célébrités de ProSieben "Mission : Job Unknown" n'en a attiré que 440 000 (1,7%), soit plus de 300 000 de moins que la semaine précédente./gth/DP/tih