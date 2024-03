Cologne (dpa-AFX) - L'un des présentateurs de télévision les plus renommés d'Allemagne fait ses adieux au monde de l'information : l'animateur de RTL Peter Kloeppel raccroche. "Fin août, c'est ma dernière émission", a déclaré l'homme de 65 ans dans une interview accordée au magazine Stern, dont l'agence de presse allemande a eu un aperçu mardi soir, et dans laquelle il évoque son départ de la chaîne privée de Koln. Il tournera peut-être de temps en temps des projets comme la série d'investigation "Durchleuchtet", mais n'assumera plus le rôle de présentateur du jour dans les journaux télévisés. "J'aurai 66 ans cette année, c'est déjà bien".

Kloeppel a annoncé qu'il souhaitait à l'avenir vivre en grande partie aux États-Unis afin de pouvoir passer plus de temps avec sa femme et sa fille. "Mon séjour aux États-Unis m'a fait l'effet d'un agréable bassin de décantation. Là-bas, ils ne me connaissent que comme Peter d'Allemagne, pas comme un homme de télévision". Kloeppel est le présentateur en chef de "RTL aktuell" depuis 1992.

En outre, Kloeppel a déclaré dans l'interview que sa collègue Ulrike von der Groeben allait également quitter "RTL Aktuell" : "Elle va me manquer. Elle est beaucoup plus bruyante et drôle que moi, beaucoup plus impulsive. Elle a toujours une petite phrase à dire, elle connaît bien le sport. Elle apporte tout ce que je ne sais pas faire. Je me réjouis à chaque fois de la voir. Cela a été le cas pendant plus de 30 ans. Maintenant, c'est la fin d'une époque. Pour nous deux".

Interrogée par l'agence de presse allemande, une porte-parole de RTL a confirmé les deux nominations. La station s'exprimera sur la succession des deux en temps voulu.

Kloeppel a déclaré dans un entretien avec Stern qu'il était devenu journaliste "parce que j'avais le sentiment que je pouvais très bien le faire. Je suis d'abord devenu reporter politique à Bonn, puis correspondant à New York. Le fait que l'on m'ait proposé le rôle de présentateur était un cadeau. Ce n'était pas prévu. Mais ce que je me suis dit : Si je deviens présentateur de journaux télévisés, je veux être le meilleur".

Concernant son image d'homme d'actualité sobre, Kloeppel a déclaré : "Parfois, j'aimerais aussi sortir davantage de moi-même dans le studio de télévision. Je ne suis pas comme ça, je sais. Mais j'avoue franchement : J'aimerais parfois être aussi anarchiste que Jan Bohmermann". Ce qui l'impressionne, c'est quand quelqu'un fait de la satire sur la politique mondiale. "C'est parfois dans ces moments-là que je me dis que si tu faisais encore quelque chose de nouveau, ce serait quelque chose de fou.

Originaire de Francfort, il est présentateur en chef de "RTL aktuell" depuis le 30 mars 1992. De 2004 à 2014, il a également été rédacteur en chef de la chaîne privée de Koln. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreuses distinctions, comme le Grimme-Preis Spezial, le Deutscher Fernsehpreis, le Bayerischer Fernsehpreis et le Publikums-Bambi. De nombreux téléspectateurs se souviennent surtout de sa présentation lors des attentats du 11 septembre 2001. Ce direct de sept heures et demie est considéré comme une heure de gloire du journalisme télévisé. Kloeppel a également fondé l'école de journalisme de RTL /bok/DP/stw.