Le 'Tatort' remporte la course à l'audimat

BERLIN (dpa-AFX) - Un nouveau polar "Tatort" de Zurich a attiré le plus de téléspectateurs dimanche. En moyenne, 5,92 millions de personnes ont regardé à 20h15 l'épisode "Seilschaft" avec les enquêtrices Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) et Tessa Ott (Carol Schuler). Cela correspondait à une part de marché de 24,0 pour cent. Sur la ZDF, le mélodrame "Un été en Crète" a réuni 4,40 millions de téléspectateurs (17,8).

RTL < LU0061462528> proposait un nouvel épisode de l'émission "Denn sie wissen nicht, was passiert" avec Günther Jauch, Barbara Schöneberger et Thomas Gottschalk : 1,63 million de personnes s'y sont intéressées (9,0%). Le film fantastique "Jumanji : The Next Level" a été regardé par 1,58 million de personnes (6,6%) sur Sat.1. Derrière, Vox et son émission de duel culinaire "Grill den Henssler" ont attiré 1,03 million de téléspectateurs (4,8 %).

Le film "Men in Black 2" a été diffusé sur RTLzwei devant 870 000 téléspectateurs (3,5 pour cent) et l'émission "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars ?" sur ProSieben devant 520 000 téléspectateurs (2,2 pour cent)./lif/DP/zb