LEIPZIG/MAINZ (dpa-AFX) - Le 'magazine de midi' d'ARD et ZDF, qui durait jusqu'à présent une heure, sera diffusé pendant deux heures à partir de 2024. C'est ce qu'ont annoncé vendredi les chaînes publiques. En semaine, le magazine diffusait jusqu'à présent à 13 heures des reportages sur l'actualité du jour et des sujets de service. À partir de 2024, le tout commencera à 12h00. Le magazine de midi, produit en alternance par ARD ou ZDF du lundi au vendredi et diffusé sur les deux chaînes, existe depuis l'automne 1989.

Le Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) sera à l'avenir le chef de file du côté de l'ARD, car le Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), en proie à la crise, le cédera à la fin de l'année, notamment en raison de la pression des économies. La MDR émettra à l'avenir depuis Leipzig, a-t-on ajouté.

Le "Mittagsmagazin" mettra l'accent sur la culture, le climat et les thèmes d'avenir ainsi que sur les diverses réalités de la vie régionale. "Et il offrira des possibilités de dialogue direct et de changement de perspective".

La directrice générale de la MDR, Karola Wille, a déclaré : "Grâce à l'augmentation du temps d'antenne et à la diffusion de contenus en réseau, y compris via la médiathèque et les canaux de médias sociaux, nous créons plus d'espace pour des thèmes pertinents et variés, proches des gens et en dialogue avec eux".

Le directeur général de la ZDF, Norbert Himmler, a ajouté que le "Mittagsmagazin", que sa chaîne produit depuis 2018 à Berlin, reste un magazine d'actualité quotidienne. "Mais nous allons miser encore plus que par le passé sur une couverture des pays proche du quotidien, par exemple avec des émissions en direct et des reportages dans les pays."/rin/DP/stw