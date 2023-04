Les audiences TV : 'Le Vieux' sur ZDF remporte le plus grand nombre de téléspectateurs

BERLIN (dpa-AFX) - Fin mars, le nouvel enquêteur a fait ses débuts avec succès dans la série policière culte de la ZDF 'Der Alte' - et la dernière mission a également bien fonctionné pour l'acteur Thomas Heinze dans son nouveau rôle. Dans le rôle de Caspar Bergmann, il a attiré le plus grand nombre de téléspectateurs devant leur écran le vendredi soir à 20h15 : 5,83 millions (21,5% de part de marché). La première chaîne a atteint 4,0 millions (14,8 pour cent) avec un épisode de la série "Praxis mit Meerblick".

L'émission de danse "Let's Dance" a attiré 3,82 millions de téléspectateurs (17,3%) sur RTL vendredi soir, qui ont vu le champion du monde de handball Michael "Mimi" Kraus (39 ans) et le chef étoilé Ali Güngörmüs (46 ans) être éliminés de l'émission. Sat.1 a suivi avec "The Voice Kids" - 1,56 million de téléspectateurs (6,2 %). ProSieben a obtenu 1,32 million (5,0%) avec la comédie d'action "Central Intelligence" et Dwayne "The Rock" Johnson. Le classique d'action "Die Hard - Maintenant plus que jamais" de 1995 avec Bruce Willis dans le rôle de John McClane a été regardé par 860 000 téléspectateurs sur RTLzwei (3,4 pour cent).

Sur Vox, un épisode de "Goodbye Deutschland ! Liebe bis ans ans Ende der Welt" a attiré 830 000 personnes (3,2%). Kabel eins et "Criminal Minds" ont attiré 400 000 personnes (1,5 %). Sur ZDFneo, un épisode de la série britannique de la BBC "Shakespeare & Hathaway - Private Investigators" a attiré 280 000 personnes (1,0%)./ara/DP/zb