Les audiences TV : Le polar en tête sur la première chaîne

BERLIN (dpa-AFX) - Un film policier a intéressé la plupart des téléspectateurs samedi soir en prime time. En moyenne, 4,77 millions de personnes ont regardé sur la première chaîne la deuxième partie de "Mordach - Tod in den Bergen" avec Mehmet Kurtulus et Sarah Bauerett, ce qui correspond à une part de marché de 19,4 pour cent. Sur la ZDF, l'émission "Der Quiz-Champion - Das Promi-Special" a été regardée par 3,41 millions de téléspectateurs (14,2 %).

RTL proposait l'émission "Denn sie wissen nicht, was passiert" avec Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk et Günther Jauch : 1,65 million de téléspectateurs (8,5 pour cent). "The Masked Singer" a intéressé 1,81 million de personnes sur ProSieben (8,0%). C'est là qu'Inka Bause a été démasquée samedi.

Le film de science-fiction et d'aventure "Rampage - Big Meets Bigger" a attiré 1,14 million de téléspectateurs (4,7%) sur Sat.1. Vox a diffusé l'émission "Totilas - Das Millionengeschäft mit dem Jahrhundertpferd" devant une moyenne de 760 000 téléspectateurs (3,2 pour cent). La série d'action "9-1-1" a été regardée par 560 000 personnes sur Kabel eins (2,3 pour cent). 480 000 personnes ont regardé le film "Wild Wild West" sur RTLzwei (2,0%)./lif/DP/he