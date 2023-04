Pas encore de résultat du gouvernement fédéral sur l'aide publique à la presse

BERLIN (dpa-AFX) - L'introduction d'un soutien financier direct de l'Etat aux entreprises de presse allemandes reste incertaine. Le ministère fédéral de l'Economie a déclaré dimanche à l'agence de presse allemande que la maison n'avait "aucune compétence" pour une éventuelle aide fédérale à la presse. La ministre déléguée du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias, Claudia Roth (Verts), a déclaré que la compétence pour une éventuelle aide était en cours de clarification au sein du gouvernement fédéral.

Depuis des années, on se demande si, en raison de la baisse des tirages, de l'augmentation des coûts et de l'accélération de la transformation numérique, des aides devraient être accordées pour préserver la diversité de la presse et la couverture complète du pays par les journaux et les magazines.

Les deux maisons ont également publié des rapports d'expertise attendus depuis longtemps, qui traitent de l'ensemble des aides à la presse. Le ministère de l'Économie a rappelé que l'étude publiée avait été commandée à la fin de la législature précédente et qu'il ne faisait pas siennes les conclusions. Le ministère n'a pas l'intention de prendre d'autres mesures.

L'association professionnelle BDZV a interprété cette étude de la manière suivante : "L'expertise montre clairement qu'il est nécessaire et judicieux de promouvoir la distribution", a déclaré Sigrun Albert, directrice générale de l'association allemande des éditeurs numériques et de journaux (BDZV). "Nous comptons sur le chancelier Olaf Scholz pour décider très rapidement de la responsabilité de ce sujet au sein du gouvernement fédéral, puis pour poser immédiatement les jalons de la promotion".

Les éditeurs de journaux et de magazines réclament depuis des années une aide de l'État. Le salaire minimum des diffuseurs joue un rôle. Au cours de la législature précédente, une aide de plusieurs millions avait déjà été envisagée - mais les projets n'avaient pas abouti.

Scholz (SPD) avait déclaré à l'été 2022 devant des éditeurs que le ministère fédéral de l'Economie étudiait la possibilité d'une aide pour les produits de presse paraissant régulièrement. Lors du congrès des journaux locaux, le chancelier avait également déclaré à l'époque : "Nous voulons que l'approvisionnement généralisé en presse à parution régulière reste garanti, le gouvernement fédéral s'est mis d'accord sur ce point".

Au Bundesrat, plusieurs Länder ont augmenté la pression sur le gouvernement l'année dernière. Ils ont souligné l'aggravation de la situation économique des éditeurs, notamment en raison des prix de l'énergie. Le problème de la pénurie de papier a également été évoqué /rin/DP/jha.