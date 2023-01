RTL Deutschland accueille une responsable de Netflix à sa tête

Cologne (dpa-AFX) - RTL Deutschland accueille une responsable de Netflix à son étage de direction. Inga Leschek, 45 ans, prendra en charge la gestion des programmes de la chaîne RTL et de la plateforme de streaming RTL+ à partir du 1er mars. C'est ce qu'a annoncé le groupe de télévision mercredi à Cologne.

Leschek, créatrice de programmes, travaillait dernièrement chez Netflix. Depuis octobre 2021, elle y était responsable des contenus non fictionnels du fournisseur de streaming américain dans les pays germanophones ainsi que dans les pays d'Europe centrale et orientale. Dans sa nouvelle fonction, elle rapporte à Stephan Schmitter, directeur général des programmes et des marques chez RTL Deutschland.

Pour Leschek, c'est un retour à RTL Deutschland. Jusqu'en octobre 2021, elle était directrice générale des sociétés de production RTL Studios et 99pro media, qu'elle a fusionnées à partir de 2020. Sous sa direction, des formats comme "Ninja Warrior" (RTL), "Guidos Deko Queen" (Vox) ou "Are you the one ?" ont été créés. (RTL+).

Le manager de RTL, M. Schmitter, a parlé d'une "personne absolument souhaitée pour ce poste central". Leschek a souligné : "Après une période extrêmement passionnante et instructive chez Netflix, que je ne voudrais pas manquer, j'ai maintenant l'impression de rentrer à la maison". Le service spécialisé "dwdl.de" avait tout d'abord fait état de ce recrutement./bok/DP/mis