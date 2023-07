RTL Group S.A. est le 1er groupe audiovisuel européen. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de chaînes TV et de stations radios (65,8%) : détention de participations minoritaires et majoritaires dans 56 chaînes TV (dont RTL Television, Super RTL, M6, Five, VOX, Antena 3, etc.) et dans 36 stations radios (dont RTL ; 1re radio française, RTL 2, Fun Radio, etc.) ; - production et distribution de programmes télévisés (29,7%) : jeux, feuilletons, évènements sportifs, etc. En outre, le groupe développe une activité de commercialisation de droits audiovisuels ; - autres (4,5%) : notamment exploitation des sites Internet des chaînes TV et de stations de radio. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (51,5%), de droits audiovisuels (40,4%) et autres (8,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (36,1%), France (18,9%), Etats-Unis (13,9%), Pays Bas (8,7%), Royaume Uni (4,4%), Belgique (1%) et autres (17%).

Secteur Diffusion