RTL Group : prévisions 2021 relevées, accent sur les contenus

RTL Group a relevé vendredi ses objectifs financiers pour l'année 2021, soutenu par le redressement du marché publicitaire et le développement de ses activités de streaming.



Le groupe européen de diffusion de télévision et de radio, en pleine mutation stratégique, table désormais sur un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6,5 milliards d'euros, contre un précédent objectif de 6,2 milliards.



La filiale du groupe Bertelsmann dit par ailleurs viser un excédent brut d'exploitation (EBITA) ajusté de 1,05 milliard d'euros, contre 975 millions d'euros jusqu'ici.



Sur le premier semestre, son chiffre d'affaires ressort en hausse de 13,7% à trois milliards d'euros, dont une croissance organique de 21,5% (+2,1% par rapport au premier semestre 2019).



Son EBITA ajusté s'inscrit, lui, en hausse de 87% à 483 millions d'euros.



Les revenus issus de ses plateformes de streaming ont notamment grimpé de 34% à 107 millions de dollars.



RTL - qui a entamé une restructuration majeure de ses activités notamment via la cession de la chaîne M6 en France - manifeste l'intention de monter en puissance dans les contenus.



Concernant Fremantle, sa branche de création et de production de formats, RTL a pour ambition d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de trois milliards d'euros à horizon 2025, à la fois via de la croissance organique et des acquisitions.



Toutes ces annonces étaient accueillis favorablement à la Bourse de Francfort, où le titre RTL s'adjugeait plus de 5% vendredi matin.



