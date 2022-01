RTL Group : soutenu par un relèvement de broker

A contre-courant de la tendance à Bruxelles, RTL Group gagne plus de 1% grâce au soutien d'un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' chez UBS, avec un objectif de cours rehaussé de 41 à 64 euros sur le titre du groupe de médias audiovisuels.



'Nous voyons RTL offrir une combinaison unique de résultats (rendement de 10%), de valorisation attrayante et de dynamique de bénéfices avec de clairs catalyseurs de progression', explique le broker dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.