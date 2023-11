(Correction d'une faute de frappe dans la dernière phrase : Service- rpt Service-)

Cologne (dpa-AFX) - Le manager de RTL Stephan Schmitter prend la tête des activités allemandes du groupe de télévision. Le 1er janvier, il prendra la direction de RTL Deutschland, a annoncé RTL Group mercredi. En plus de ses fonctions actuelles de directeur général des programmes, cet homme de 49 ans sera responsable du service de streaming RTL+ et de la nouvelle activité d'édition Gruner + Jahr.

Le poste de directeur allemand était occupé temporairement depuis l'été 2022 par Thomas Rabe, qui est également président du groupe RTL et de Bertelsmann. RTL fait partie du portefeuille du groupe de Gütersloh. En été 2022, le co-président Stephan Schäfer a dû partir. Rabe a pris provisoirement la tête de l'entreprise.

Rabe a déclaré à l'agence de presse allemande : "J'ai dit dès le début que ma mission chez RTL Deutschland était limitée dans le temps. J'ai volontiers assumé cette tâche. Mais pour moi, il était clair que je quitterais cette tâche à plus ou moins long terme". Son objectif était de faire avancer la transformation de RTL Deutschland, de mettre en place une nouvelle équipe de direction et, si possible, de développer un successeur au sein de cette équipe.

Rabe a également déclaré : "Je n'ai jamais eu l'intention d'occuper durablement trois postes de PDG en même temps. Il y a chez moi un certain soulagement d'avoir trouvé quelqu'un dont je suis convaincu qu'il remplira la tâche de CEO de RTL Deutschland et que je pourrai ensuite me concentrer à nouveau sur les postes de direction de RTL Group et de Bertelsmann".

La mission chez RTL Deutschland est une mission de transformation liée à une stratégie de croissance, a déclaré le patron de Bertelsmann. Il s'agit de la transformation de l'activité TV linéaire en direction du streaming et de la vidéo en ligne. Cela concerne les contenus, la technologie et le marketing. Les collaborateurs doivent être impliqués et intégrés.

Comme d'autres chaînes en Allemagne, RTL lutte depuis longtemps contre l'affaiblissement du marché publicitaire. Les recettes de la publicité sont un pilier important pour les entreprises de télévision. Concernant les perspectives, Rabe a déclaré que le marché publicitaire allemand était cette année le plus faible d'Europe. "Ce recul a des raisons conjoncturelles et structurelles". Le manager a ajouté : "Si l'économie dans son ensemble se redresse - surtout la consommation privée - le marché de la publicité télévisée reprendra lui aussi. Nous ne pensons donc pas que cette évolution négative, que nous avons vue ces dernières années, se poursuive durablement". Il estime toutefois qu'il est trop tôt pour le dire précisément maintenant. "Il est difficile de planifier, car les annonceurs réservent de plus en plus à court terme".

Bertelsmann a également fait savoir que Schmitter, le manager de RTL, a également été nommé au sein de l'important Group Management Committee (GMC) du groupe international de médias, de services et de formation.