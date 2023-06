Taux d'audience TV : Andy Borg devant Mario Barth - Schonemann devant Kerner

BERLIN (dpa-AFX) - Les samedis soirs de juin, beaucoup de gens ont autre chose à faire que de rester assis devant la télévision. Le 17 juin, les taux d'audience TV ont été en conséquence. L'émission la plus populaire en prime time à partir de 20h15 a été le polar ARD "Nord bei Nordwest - Ein Killer und ein halber" avec Hinnerk Schonemann. Le film a été vu par 3,72 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui représentait déjà 20,2 pour cent de part de marché - soit un téléspectateur sur cinq. La deuxième place est revenue à la deuxième chaîne : l'émission de ZDF "Der Quiz-Champion" avec Johannes B. Kerner a atteint 3,17 millions (17,2 pour cent).

Un troisième est arrivé en troisième position : la télévision SWR a attiré 1,12 million de personnes devant l'écran avec le show musical "Schlager-Spaß mit Andy Borg" (6,0 pour cent), RTL avec "20 Jahre Mario Barth - Die große Jubiläumsshow" 1,02 million (5,5 pour cent).

Derrière, la BR Fernsehen avec la comédie "Grießnockerlaffäre" avec Sebastian Bezzel a attiré 880 000 téléspectateurs (4,8 pour cent).

Ce n'est qu'ensuite que Sat.1 et le film d'animation "Ron läuft schief" (630 000 ; 3,4 pour cent), ProSieben et la rediffusion d'une édition de 2017 de "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" (480 000 ; 3,1 pour cent) ainsi que Kabel eins et la série d'action "9-1-1 Notruf L.A." (440 000 ; 2,5 pour cent) et RTLzwei et la rediffusion de l'émission de dating "Adam sucht Eva" (340 000 ; 1,8 pour cent).

Entre 11h et 14h30, la ZDF a retransmis depuis Londres la parade d'anniversaire "Trooping the Colour", pour la première fois pour le roi Charles III - et les fans royaux n'ont pas manqué l'occasion. 1,23 million de téléspectateurs y ont assisté, ce qui représente 19,0 pour cent de part de marché à la mi-journée./gth/DP/he