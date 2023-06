Taux d'audience TV : Cinq millions et demi de personnes regardent la finale de la CL

BERLIN (dpa-AFX) - Le football a dominé la soirée de samedi à la télévision. 5,56 millions de téléspectateurs ont regardé la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter Milan (1-0) à partir de 21 heures sur la chaîne ZDF. Cela a permis à la deuxième chaîne d'obtenir une part de marché de 26,1 pour cent et de remporter la victoire en termes d'audience. Les rapports préliminaires à partir de 20h25 ont été suivis par 3,36 millions de personnes (17,4 pour cent). Toutefois, la participation télévisuelle est restée nettement inférieure à celle de l'année précédente : lors de la finale 2022 entre le Real Madrid et le FC Liverpool (1:0), 8,39 millions (34,5 pour cent) ont suivi la ZDF.

La première chaîne a tenu bon avec le film policier "Nord bei Nordwest : Dinge des Lebens" et a réuni 3,65 millions de personnes (taux : 18,2 pour cent). La rétrospective "20 ans de Deutschland sucht den Superstar - le grand anniversaire" sur RTL a attiré 1,12 million de téléspectateurs (5,8 %) et le jeu télévisé "Schlag den Star" sur ProSieben 1,06 million (7,5 %).

La comédie "Wir sind die Millers" sur Sat.1 a attiré 690 000 personnes (3,3 pour cent), le film d'animation "Wir sind die Addams" sur Vox 440 000 personnes (2,2 pour cent) et la série policière "9-1-1 Notruf L.A." sur Kabel eins a attiré 430 000 personnes (2,3 pour cent)./sm/DP/he