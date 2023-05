Taux d'audience TV : Le film policier 'Ostfriesenfeuer' largement en tête

BERLIN (dpa-AFX) - C'est la chaîne ZDF qui a attiré, et de loin, le plus de téléspectateurs samedi soir à partir de 20h15 devant leur poste de télévision avec le polar régional 'Ostfriesenfeuer'. Picco von Groote et Christian Erdmann en tant qu'enquêteurs ont attiré 5,9 millions de personnes (part de marché 28,5 pour cent). L'émission d'ARD "Verstehen Sie Spaß ?" avec des célébrités comme les acteurs Hans Sigl et Gaby Dohm ou le sauteur à ski Thomas Morgenstern a été regardée par 2,4 millions de personnes (12,1 pour cent).

ProSieben a attiré 1,15 million de téléspectateurs (8,0 pour cent) avec son émission de compétition "Schlag den Star", qui a duré jusqu'au milieu de la nuit avec le présentateur Elton. 1,44 million (7,3 pour cent) se sont intéressés à l'offre de RTL "Die große Geo-Show - In 55 Fragen um die Welt".

La comédie d'animation "Asterix im Land der Gotter" sur Vox a intéressé 0,65 million (3,1 pour cent) et la série d'action américaine "9-1-1 Notruf L.A." sur Kabel eins 0,49 million (2,4 pour cent). Sat.1 a atteint 0,43 million de téléspectateurs (2,1 pour cent) avec le film d'animation américain "Die Monster Uni"./si/DP/he