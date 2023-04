Taux d'audience TV : Le film policier de Zurich et 'Bergretter' en tête, 'Wanderhure' derrière Klum

BERLIN (dpa-AFX) - Le film historique "Die Wanderhure" avec Alexandra Neldel a atteint presque 10 millions de téléspectateurs en octobre 2010 sur Sat.1 - une rediffusion de cette fable médiévale presque 13 ans plus tard a tout de même atteint 1,35 million, ce qui correspond à une part de marché de 5,5 pour cent des téléspectateurs à partir de 20h15 le jeudi saint.

Avant cela, en prime time à la télévision allemande, le film policier ARD "Der Zürich-Krimi : Borchert et les péchés du passé" avec Christian Kohlund (5,60 millions ; 21,6%), la série nationale de la ZDF "Die Bergretter" (5,06 millions et 19,5% pour l'épisode "Giftiges Erbe") ainsi que l'émission de ProSieben "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (1,67 million ; 7,1%) et le magazine de RTL "stern TV Inside Supermarkt" (1,42 million ; 5,6%).

Derrière "Wanderhure", le film d'animation numérique "Minions" sur Vox a attiré 1,05 million de téléspectateurs (4,1 pour cent) et la comédie d'action américaine "Rush Hour 3" de 2007 sur Kabel eins a attiré 700 000 téléspectateurs (2,7 pour cent) avec des stars comme Chris Tucker, Jackie Chan, Max von Sydow et Roman Polanski.

Le classique de la comédie policière absurde et colérique "Fantomas", avec Jean Marais et Louis de Funès, sorti en 1964, a attiré environ 510 000 téléspectateurs (2,0%) sur ZDFneo./gth/DP/he