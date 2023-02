Taux d'audience TV : Le thriller d'ARD 'Spurlos in Athen' devant le 'Giovanni Zarrella Show

BERLIN (dpa-AFX) - Le thriller "Spurlos in Athen" a permis à ARD de remporter une nette victoire d'audience samedi soir à partir de 20h15. 6,05 millions de téléspectateurs ont regardé ce polar avec Silke Bodenbender dans le rôle d'une mère désespérée à la recherche de son fils disparu dans la capitale grecque. La part de marché s'est élevée à 22,5 pour cent. Après "Spurlos in Marseille" en 2020, "Spurlos in Athens" était le deuxième épisode d'une série non exhaustive consacrée à la disparition inexpliquée d'une personne.

La ZDF s'y est opposée avec le "Giovanni Zarrella Show". L'animateur a accueilli des invités tels que Roland Kaiser, Andrea Berg et le groupe Pur. 4,07 millions de personnes étaient devant leur écran, avec une part de marché de 16,5 %.

L'émission de casting "Deutschland sucht den Superstar" avec le chef du jury Dieter Bohlen a attiré 2,00 millions de personnes (7,7%) sur RTL. L'aventure fantastique "Harry Potter et les Reliques de la Mort (1)" sur Sat.1 a attiré 1,10 million de téléspectateurs (4,4 %). L'émission de pannes "Darüber staunt die Welt - Die lustigsten Pannen, die das Leben schreiben" sur ProSieben a attiré 1,01 million de téléspectateurs (3,9%).

RTLzwei a attiré 770 000 personnes devant leur téléviseur avec le thriller "Paycheck - Die Abrechnung" (3,0%). Le thriller "The Score" sur ZDFneo a attiré 710 000 personnes (2,7%) et la série d'action "9-1-1 Notruf L.A." sur Kabel eins 590 000 personnes (2,2%). Le documentaire "Kleine Profis - Wenn Kinder Karriere machen" sur Vox a été regardé par 540 000 personnes (2,4 pour cent)./sm/DP/he