Taux d'audience TV : Pas d'audience cinq étoiles pour Tim Raue

Le site internet de la chaîne de télévision publique allemande (TVB) a été mis à jour en février dernier. On ne peut toutefois pas vraiment parler d'un taux d'audience brillant. 1,33 million de téléspectateurs (5,5 pour cent) ont regardé mardi soir à partir de 20h15 la nouvelle série "Raue - Der Restaurantretter" sur RTL. Dans le groupe cible des 14-49 ans, important pour les spots publicitaires, le taux d'audience était tout de même presque deux fois plus élevé avec 9,9 pour cent (470 000 personnes).

Le format le plus fort de la soirée auprès de l'ensemble du public a été la série familiale "Vétérinaire Dr Mertens" sur la première chaîne. Le début de la saison avec Elisabeth Lanz et Dominik Weber a atteint 4,58 millions (18,0%), puis la série médicale "In aller Freundschaft" a été suivie par 4,28 millions (17,4%). Le documentaire de la ZDF "Alpen in Gefahr - Klimakrise in den Bergen" a attiré 2,12 millions de personnes (8,3 %).

Sur ZDFneo, la série policière "München Mord : Dolce Vita" avec Bernadette Heerwagen, Marcus Mittermeier et Alexander Held a atteint 1,27 million (5,0%). Sat.1 a diffusé la série policière "Navy CIS : Hawaii" et a attiré 1,18 million de téléspectateurs (4,6%).

Le docu-soap de Vox "Hot or Schrott - Die Allestester" a été suivi par 930 000 fans (3,9%). Sur RTLzwei, 870 000 personnes (3,6%) ont regardé le docu-réalité "Hartz und herzlich". La série "Incroyable ! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" sur ProSieben a attiré 640 000 téléspectateurs (2,5 %)./bok/DP/ngu