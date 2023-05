Taux d'audience de la télévision : Le 'Tatort' de la première chaîne obtient le plus grand nombre de téléspectateurs

BERLIN (dpa-AFX) - Sur la première chaîne, c'est le "Tatort" de 20h15 qui a attiré le plus de téléspectateurs dimanche soir en prime time : 5,48 millions (22,8 %) ont regardé à partir de 20h15 l'épisode "Rhythm and Love", dans lequel Jan Josef Liefers et Axel Prahl, le duo d'enquêteurs Boerne et Thiel, sont repartis à la recherche d'indices à Münster. La ZDF a atteint 3,08 millions (13,0%) avec le mélodrame "Rosamunde Pilcher : Herzensläufe" avec Hedi Honert et Laura Frances-Martin.

RTL a attiré les téléspectateurs avec "Qui veut gagner des millions ? - Das Überraschungs-Special" 2,76 millions (13,5 pour cent) devant le petit écran. Benedict Cumberbatch a enthousiasmé 1,03 million (4,5 %) de personnes en tant que "Doctor Strange" dans le film de super-héros américain du même nom sur ProSieben. Vox a attiré 1,0 million (4,7%) de téléspectateurs avec "Grill den Henssler". Derrière, Kabel eins a diffusé le film "Le crocodile et son hippopotame" avec Bud Spencer et Terence Hill, datant de 1979 : 850 000 (3,7 pour cent) personnes voulaient le voir.

800 000 (3,4 pour cent) ont passé la soirée du dimanche avec le film d'animation de Pixar "Luca" sur Sat.1. Sur ZDFneo, 480 000 personnes (2,1 pour cent) voulaient voir "Robin des Bois" dans son adaptation cinématographique de 2010 avec Russell Crowe et Cate Blanchett dans les rôles principaux. RTLzwei a attiré 370 000 personnes (1,6%) avec le film américain "Falling Down" (1992) avec Michael Douglas./ara/DP/zb