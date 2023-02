taux d'audience : Près de 7,5 millions de téléspectateurs pour 'Polizeiruf 110'.

BERLIN (dpa-AFX) - La série policière "Polizeiruf 110" a été la plus forte dimanche soir en prime time. L'épisode "Le Dieu de la faillite", tourné à la frontière germano-polonaise, a atteint 7,47 millions (24,1%) sur la première chaîne à partir de 20h15. André Kaczmarczyk a enquêté seul pour la première fois en tant que commissaire de la télévision brandebourgeoise Vincent Ross. Il s'occupait d'un cadavre dans une gravière près du chemin de Saint-Jacques. Récemment, Lucas Gregorowicz - alias l'enquêteur de télévision Adam Raczek - avait quitté "Polizeiruf".

Le mélodrame de la ZDF "Frühling : Flüsternde Geister" avec Simone Thomalla et Kristo Ferkic a attiré 5,80 millions de téléspectateurs (18,7%). Le quiz de Günther Jauch sur RTL "Jauch vs Let's Dance" a été regardé par 2,26 millions de personnes (8,8 %). Le film catastrophe américain "San Andreas" avec Dwayne Johnson et Carla Gugino sur Sat.1 a atteint 1,66 million (5,8 pour cent).

L'adaptation américaine de comics "Deadpool 2" avec Ryan Reynolds et Josh Brolin sur ProSieben a été regardée par 1,35 million de personnes (4,7%). Le documentaire sur l'émigration de Kabel eins "Willkommen bei den Reimanns" a attiré 950 000 personnes (3,2 pour cent). Le docu-soap de Vox "Hot or Schrott - Promi Spezial" a attiré 770 000 personnes (3,0%). Le drame romantique américain "Das Haus am See" avec Keanu Reeves et Sandra Bullock sur RTLzwei a attiré 570 000 téléspectateurs (1,9%)./bok/DP/stw