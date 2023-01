taux d'audience TV : Le 'heute Show' de ZDF revient comme d'habitude en 2023

Le président de la République française, François Hollande, a annoncé vendredi soir qu'il allait demander au président de la République d'autoriser la diffusion de l'émission "heute Show" sur la chaîne allemande ZDF. Oliver Welke a repris la parole depuis le studio de l'émission satirique et a réuni en moyenne 3,90 millions de téléspectateurs (18,1% de part de marché) à partir de 22h30, soit pratiquement le même nombre que lors de la dernière édition 2022 du 16 décembre. Vendredi dernier (20 janvier), la ZDF avait diffusé un "heute-show spezial : Deutschland kriegt die (Energie)-Krise" avec Lutz van der Horst et Fabian Köster, qui n'avait été suivi que par environ 2,8 millions de personnes.

Jan Böhmermann revient la semaine prochaine (le 2 février) après une pause de huit semaines pour des éditions régulières de son "ZDF Magazin Royale" - à nouveau à la manière d'un "late night de traitement satirique de questions sociopolitiques", comme le formule la deuxième chaîne. Ce vendredi soir, 1,52 million de personnes (8,5 pour cent à partir de 23 heures) ont regardé un concert avec Böhmermann et l'orchestre de danse de la radio appelé "ZDF Magazin Royale - Ehrenfeld Intergalactic".

Le camp de la jungle de RTL "Je suis une star - Sortez-moi de là !", qui a duré plus de deux heures, a été suivi par 3,91 millions de personnes en moyenne (18,2 pour cent) à partir de 21h30 - dans la tranche d'âge des 14-49 ans, le taux était de 27,6 pour cent (1,46 million).

En prime time, à partir de 20h15, la ZDF était globalement en tête : 5,81 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé l'épisode "Licht und Schatten" de la série policière "Der Staatsanwalt" (21,7%) et 4,85 millions ont suivi l'épisode "Der letzte Wille" de la série "SOKO Leipzig" (18,4% à partir de 21h15). La première chaîne a réuni 3,43 millions de téléspectateurs (12,8 %) avec la comédie ARD "Das Leben ist kein Kindergarten - Vaterfreuden", et RTL 2,34 millions (8,8 %) avec le jeu télévisé "Murmel Mania - Die deutsche Murmelmeisterschaft 2023".

Le film de science-fiction américain "Alita : Battle Angel" sur ProSieben a réuni 1,38 million de téléspectateurs (5,4%) à partir de 20h15, la série policière "Navy CIS" sur Kabel eins 880 000 (3,3%), le docu-fiction de Vox "Wo die Liebe hinfallen - Jeder Paar ist anders" 850 000 (3,2%), le drame militaire "American Sniper" sur RTLzwei 780 000 (3,8%) et l'émission de Sat.1.Quizshow "Let the music play - Das große Promi Special" 570 000 (2,2 pour cent)./gth/DP/stw