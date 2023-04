taux d'audience TV : Près de 5,8 millions de téléspectateurs pour le "Steirerkrimi" de l'ARD

BERLIN (dpa-AFX) - Avec le neuvième "Steirerkrimi", la chaîne ARD a clairement remporté la course à l'audience samedi soir. 5,77 millions de téléspectateurs ont regardé l'épisode "Steirerangst" et ont assuré une part de marché de 23,1 pour cent. Dans le cadre idyllique de la Styrie, un hôtel de congrès accueille une séance de câlins - mais un meurtre attire l'attention de l'inspecteur en chef Sascha Bergmann (Hary Prinz) et de sa collègue Anni Sulmtaler (Anna Unterberger).

Face au format à succès d'ARD, ZDF a misé sur "Die Giovanni Zarrella Show", mais l'animateur a été nettement distancé avec 3,07 millions et un taux d'audience de 13,2 pour cent. La troisième place est revenue à ProSieben avec "The Masked Singer" : 2,02 millions de téléspectateurs en moyenne (8,9%) ont regardé le jeu télévisé dans lequel des personnalités se présentent masquées en tant que chanteurs. A la fin, la chanteuse et actrice Anna Loos a été démasquée dans le costume d'un hippocampe. Sur le groupe cible plus jeune des 14-59 ans, "The Masked Singer" a même été l'émission la plus réussie du programme de soirée à partir de 20h15, avec 1,36 million et une part de marché de 14,0 pour cent.

Sur RTL, les habitués Thomas Gottschalk, Günther Jauch et Barbara Schöneberger ont réussi à attirer 1,59 million de téléspectateurs (8,3 %) avec un nouvel épisode de leur émission "Denn sie nicht wissen, was passiert". Sat.1 a obtenu 1,53 million (6,3 %) avec le film d'action "Meg" et Vox 0,98 million (4,0 %) avec le thriller "Inferno". La série "9-1-1 Notruf L.A." sur Kabel eins a été regardée par 0,61 million (2,4%) et le film catastrophe "Die Wolke" sur RTLzwei par 0,41 million (1,7%)./sm/DP/he