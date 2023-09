(Alliance News) - RTW Biotech Opportunities Ltd a annoncé lundi que la société Beta Bionics Inc, qui fait partie de son portefeuille, a obtenu un financement de 100 millions de dollars.

RTW est une société d'investissement basée à New York, qui se concentre sur le secteur des sciences de la vie.

"Beta Bionics est une société de technologie médicale qui se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation du pancréas bionique iLet, un système autonome d'administration d'insuline qui rationalise la gestion du diabète et réduit le fardeau des patients et des médecins", a expliqué RTW.

Beta Bionics fait partie du portefeuille de RTW depuis son lancement en octobre 2019.

Beta Bionics utilisera le financement pour faire progresser la technologie du diabète et redéfinir la gestion du diabète avec son iLet Bionic Pancreas. iLet Bionic Pancreas est un système autonome d'administration d'insuline qui rationalise la gestion du diabète et réduit le fardeau des patients et des médecins.

"Nous sommes fiers de continuer à soutenir l'équipe de Beta Bionics dans sa mission d'amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes atteintes de diabète", a déclaré Roderick Wong, associé gérant et directeur des investissements de RTW Investments LP.

L'action RTW était en baisse de 1,0 % à 1,25 USD à Londres lundi après-midi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

