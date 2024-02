RTW Biotech Opportunities Ltd est un fonds d'investissement basé à Guernesey. La société se concentre sur l'identification d'actifs transformateurs ayant un potentiel de croissance dans le secteur des sciences de la vie. La société est engagée dans la résolution des besoins non satisfaits des patients. Elle soutient la science et les entreprises à tous les stades. Les entreprises du portefeuille d'investissement de la société se concentrent sur les thérapies pour les maladies graves dont les options sont limitées et qui ont également un potentiel commercial. La société est un investisseur à cycle de vie complet qui soutient les scientifiques et les entrepreneurs à tous les stades où elle identifie des opportunités, depuis les programmes universitaires qui ont besoin d'un parrainage industriel jusqu'aux entreprises matures cotées en bourse. Le portefeuille de la société comprend Alcyone Therapeutics, Ancora Heart, Armo BioSciences, Avidity Biosciences, Beta Bionics, CinCor Pharma, Encoded, GH Research, Immunocore Holdings PLC, JiXing, Magnolia Medical Technologies, Milestone Pharmaceuticals Inc, NiKang, Orchestra BioMed et d'autres. La société est gérée par RTW Investments, LP.