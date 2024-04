RTW Biotech Opportunities Ltd est une société basée à Guernesey qui se concentre sur l'identification d'actifs transformateurs à fort potentiel de croissance dans les secteurs de la biopharmacie et des technologies médicales. La société investit dans des entreprises qui développent des thérapies et des technologies susceptibles d'améliorer de manière significative la vie des patients. La société cherche à atteindre son objectif d'investissement en s'appuyant sur le portefeuille d'actifs fondé sur des données du gestionnaire d'investissement pour investir dans des sociétés du secteur des sciences de la vie dans diverses catégories thérapeutiques et types de produits (y compris les médicaments génétiques, les produits biologiques, les modalités traditionnelles, telles que les produits pharmaceutiques à petites molécules et les anticorps, ainsi que les dispositifs médicaux). Elle a l'intention de créer un portefeuille diversifié d'investissements dans une série d'entreprises, chacune poursuivant le développement d'actifs thérapeutiques pharmacologiques ou médicaux supérieurs pour améliorer la qualité de vie et/ou prolonger la vie des patients. Le portefeuille de la société est géré par RTW Investments, LP.