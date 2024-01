Raytheon Technologies Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA (avant éliminations intragroupe) par secteur d'activité se répartit comme suit : - systèmes de navigation aérienne (29,3% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ; - aéronautique (29,2% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ; - systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (21,1% ; Raytheon Missiles & Defense) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ; - systèmes aérospatiaux (20,4% ; Raytheon Intelligence & Space) : production de radars, de capteurs aéroportés, de systèmes de communications aéroportés tactiques, de solutions radio définies par logiciel, de systèmes de réseaux tactiques avancés, de systèmes cryptographiques, de systèmes de réseaux de capteurs en temps réel, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (76,7%) et de services (24,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (86,3%), Europe (5,8%), Asie-Pacifique (2,7%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,2%) et autres (5%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense